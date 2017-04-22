93-летний ветеран ВОВ из Екатеринбурга лишился ноги из-за промедления медицинских работников (ФОТО)

Екатеринбуржец Борис Назарович вместо поступления в институт, о котором так мечтал, ушел в 1941 году на войну зенитчиком. И пробыл там с первого до последнего дня. Командование армии назначило его командиром расчетной пушки, с которой он не расставался все четыре года, пока длилась война. Боец получил на войне четыре ранения, но выжил.

В Кенигсберге он встретил победу советских войск, получил восемь медалей, в том числе, «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За взятие Кенигсберга». О войне Борис Назарович вспоминать не любит.

После окончания войны он все-таки поступил в Свердловский юридический институт, работал следователем, затем перешел в Обком и закончил карьеру преподавателем философии в юридическом институте.

В марте 2017 года у фронтовика начали опухать и гноиться ноги. Сын ветерана несколько раз на протяжении двух недель пытался вызвать и участкового врача, и скорую помощь. Участковый фельдшер поставила диагноз «воспаление голени». После этого больного все-таки увезли в больницу, поставили диагноз «сухой некроз», обработали ногу и отправили домой, сказав, что необходимости в госпитализации нет. Гной из раны на ноге продолжал выделяться.

Через некоторое время родственникам удалось добиться госпитализации в Свердловский областной госпиталь ветеранов войн, но было поздно. Вердикт врачей гласил: ногу нужно ампутировать, спасти ее уже невозможно. Нужно было обращаться за помощью раньше. Таким образом, время для лечения было упущено, считают родные Бориса Назаровича.

В госпитале после операции санитарка отказалась ухаживать за ветераном, объяснив сыну фронтовика, что ей некогда ухаживать за его больным отцом: «мойте и кормите его как хотите». И дала номер телефона платной сиделки, которой родственник платил 1 200 рублей в сутки целую неделю. А потом в больнице потребовали забрать ветерана домой.

Фото: «Комсомольская правда»

При этом выяснилось, что мужчине не был предоставлен противопролежневый матрас, поэтому у больного образовались на спине пролежни и к тому времени не были сняты послеоперационные швы.

Родственники обратились в прокуратуру за помощью. Только после этого его оставили в стационаре на время прохождения дальнейшего лечения. В суд подавать семья ветерана не хочет, избегая бюрократических проволочек. В министерстве здравоохранения ситуацию комментировать отказались, сообщает газета «Комсомольская правда». Инцидентом заинтересовался следственный комитет, который начал свою проверку. Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга также организовала проверку в связи с возможными нарушениями при оказании медицинской помощи ветерану Великой Отечественной войны.