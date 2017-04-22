Пенсионер из Сысертского района через суд добился возмещения расходов на переезд с Крайнего Севера

В Сысерти Управление Пенсионного фонда не хотело выплачивать мужчине пенсионного возраста компенсацию расходов, связанных с переездом с Крайнего Севера.

До выхода на пенсию он работал и жил в Сахалинской области, а потом переехал на постоянное место жительства в Сысертский район. В настоящее время он является получателем пенсии по старости.

Право получить компенсацию расходов, связанных с выездом из районов Крайнего Севера, неработающий пенсионер имеет согласно Постановлению Правительства РФ. Мужчина потратил свои личные денежные средства на билеты и перевозку контейнера с имуществом, что составило более 54 000 рублей.

Местный житель обратился в прокуратуру, которая провела проверку по обращению гражданина, а после этого обратилась с исковым заявлением к ПФР с требованием возместить понесенные расходы заявителя.

Сысертский районный суд удовлетворил исковые требования прокуратуры в полном объеме. В пользу пенсионера было взыскано более 54 000 рублей, сообщает «Федерал Пресс».