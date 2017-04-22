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Пенсионер из Сысертского района через суд добился возмещения расходов на переезд с Крайнего Севера
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пенсионер из Сысертского района через суд добился возмещения расходов на переезд с Крайнего Севера

22 апреля 2017, 09:50Происшествия
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