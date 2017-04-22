Пенсионер на автодороге под Талицей не справился с управлением и въехал в дерево: мужчина погиб (ФОТО)
22 апреля 2017, 13:15Происшествия
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21 апреля под Талицей в ДТП погиб пенсионер. Мужчина на «семерке» врезался в дерево.
Как пишет Е1, пенсионер скончался на месте до прибытия медиков. Машину в буквальном смысле намотало на дерево. Вероятно, погибший 1938 года рождения не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части.
Чтобы достать тело мужчины потребовалась помощь спасателей. Точную картину ДТП предстоит установить правоохранителям.
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Фото: IN BURG
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