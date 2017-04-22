Пьяный водитель спровоцировал ДТП на перекрестке в Екатеринбурге (ФОТО)
22 апреля 2017, 11:40Происшествия
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22 апреля ночью на перекрестке улиц Крауля и Токарей в Екатеринбурге водитель автомобиля марки «Шевроле Авео» допустил столкновение с ТС «ВАЗ-2114».
Сюжеты: Екатеринбург
Как пишет Е1, водитель иномарки ехал на запрещающий сигнал светофора. Очевидцы утверждают, что виновник ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения и отправлен на медосвидетельствование.
В аварии никто не пострадал, но оба автомобиля имеют серьезные повреждения.
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Фото: СОВА
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