Врач из Краснотурьинска убил своего друга при попытке вывести его из запоя

Как пишет ZNAK, в августе минувшего года мужчина приехал в гости к другу, который в тот момент находился в запое. Медик неоднократно выводил товарища из неприятного состояния. На этот раз, поняв, что все попытки тщетны, врач набросился на товарища с кулаками.