Врач из Краснотурьинска убил своего друга при попытке вывести его из запоя
22 апреля 2017, 12:15Происшествия
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Перед судом в Краснотурьинске предстанет врач городской больницы, обвиняющийся в причинении телесных повреждений, повлекших смерть.
Как пишет ZNAK, в августе минувшего года мужчина приехал в гости к другу, который в тот момент находился в запое. Медик неоднократно выводил товарища из неприятного состояния. На этот раз, поняв, что все попытки тщетны, врач набросился на товарища с кулаками.
Злого умысла обвиняемый не имел, он хотел отрезвить запойного товарища. От полученных травм потерпевший скончался. Сейчас медик находится под подпиской о невыезде и ждет суда.
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