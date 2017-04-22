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Врач из Краснотурьинска убил своего друга при попытке вывести его из запоя
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Врач из Краснотурьинска убил своего друга при попытке вывести его из запоя

22 апреля 2017, 12:15Происшествия
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