17 человек пострадали во время урагана в Москве (ВИДЕО)
22 апреля, 11:00Происшествия
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21 апреля в Москве прошла буря со шквалистым ветром. В результате этого пострадали 17 человек, трое из них дети. Еще одну девочку, которая находилась в тяжелом состоянии, медикам спасти не удалось.
Ураган накрыл Москву и Московскую область во второй половине дня. Погода резко ухудшилась около 16:00.
В результате стихии повалены сотни деревьев, разрушены рекламные конструкции. В столичных аэропортах задержаны или отменены 25 рейсов. Частично обесточены 48 населенных пунктов.
Также метеорологи сообщают, что пик непогоды придется на 22 апреля. В области объявлено штормовое предупреждение, пишет «РБК».
Видео: Yotube
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