17 человек пострадали во время урагана в Москве (ВИДЕО)

Ураган накрыл Москву и Московскую область во второй половине дня. Погода резко ухудшилась около 16:00.

В результате стихии повалены сотни деревьев, разрушены рекламные конструкции. В столичных аэропортах задержаны или отменены 25 рейсов. Частично обесточены 48 населенных пунктов.

Также метеорологи сообщают, что пик непогоды придется на 22 апреля. В области объявлено штормовое предупреждение, пишет «РБК».