Частный дом сгорел при пожаре в Висиме

Пожарные получили сообщение о возгорании в 3:44 в поселке Висим на улице Баклыкова. Четверо спасателей и 2 пожарные машины были отправлены на борьбу с огнем. К 8:10 пожарные полностью закончили работу на месте происшествия, передает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.