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Частный дом сгорел при пожаре в Висиме
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Частный дом сгорел при пожаре в Висиме

22 апреля, 13:45Происшествия
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