Подсобное помещение екатеринбургской епархии сгорело на Ганиной яме (ФОТО)

Пожар начался в помещении, предназначенном для изготовления церковных свечей. Огонь быстро распространялся и мог перекинуться на соседние здания, а также на находящийся рядом лес. В связи с этим борьбой с пожаром занимались 23 спасателя и 6 пожарных машин.