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Подсобное помещение екатеринбургской епархии сгорело на Ганиной яме (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Подсобное помещение екатеринбургской епархии сгорело на Ганиной яме (ФОТО)

22 апреля, 12:20Происшествия
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