Подсобное помещение екатеринбургской епархии сгорело на Ганиной яме (ФОТО)
22 апреля, 12:20Происшествия
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22 апреля в районе 5 утра неподалеку от Ганиной ямы произошло возгорание. Пожар ликвидировали 23 спасателя на 6 пожарных машинах.
Сюжеты: Екатеринбург
Пожар начался в помещении, предназначенном для изготовления церковных свечей. Огонь быстро распространялся и мог перекинуться на соседние здания, а также на находящийся рядом лес. В связи с этим борьбой с пожаром занимались 23 спасателя и 6 пожарных машин.
Горящее здание занимало площадь около 300 квадратных метров. Из-за масштаба пожару был присвоен ранг 1-БИС, передает сетевое издание «Е.1».
Фото: «Е.1».
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