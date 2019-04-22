42 возгорания сухой травы и мусора произошло в Нижнем Тагиле с 15 апреля

Спасатели отмечают, что с приходом теплой погоды в Нижнем Тагиле начался пожароопасный период. С 15 апреля пожарные выезжали на вызовы 112 раз. За это время зарегистрировано 48 пожаров. Большинство из них произошли из-за возгорания мусора и травы.

Самый большой пожар произошел в Дзержинском районе в поселке Северный. Площадь возгорания составила 2 гектара, также на ул. Алтайской было зафиксировано возгорание площадью 1,5 гектара. Кроме того, площади в 1,5 гектара горели на улице Геологов в Ленинском районе и на улице Днепровской.