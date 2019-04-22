42 возгорания сухой травы и мусора произошло в Нижнем Тагиле с 15 апреля
Сегодня, 20:18ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
С 15 апреля в Нижнем Тагиле произошло 48 пожаров, из них 42 – это возгорания сухой травы и мусора, сообщает пресс-служба ОНД и ПР.
Сюжеты: Нижний Тагил
Спасатели отмечают, что с приходом теплой погоды в Нижнем Тагиле начался пожароопасный период. С 15 апреля пожарные выезжали на вызовы 112 раз. За это время зарегистрировано 48 пожаров. Большинство из них произошли из-за возгорания мусора и травы.
Самый большой пожар произошел в Дзержинском районе в поселке Северный. Площадь возгорания составила 2 гектара, также на ул. Алтайской было зафиксировано возгорание площадью 1,5 гектара. Кроме того, площади в 1,5 гектара горели на улице Геологов в Ленинском районе и на улице Днепровской.
Всего с начала 2019 года в городе произошло 253 пожара, в результате которых погибло восемь человек, травмы получили девять человек.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей