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58-летняя жительница Верхней Пышмы на машине переехала школьницу
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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58-летняя жительница Верхней Пышмы на машине переехала школьницу

Сегодня, 11:54ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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