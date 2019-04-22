58-летняя жительница Верхней Пышмы на машине переехала школьницу

Инцидент произошел в Верхней Пышме на перекрестке улиц Красноармейская и Свердлова. Две школьницы переходили дорогу, когда на них совершила наезд автомобилистка за рулем иномарки. Одна девочка получила удар автомобилем и отлетела на обочину, вторая школьница оказалась под колесами машины, которая проехала прямо по ребенку. Чтобы достать потерпевшую из-под авто, потребовалась помощь спецтехники.

Как пояснила автомобилистка, в момент поворота ее ослепило солнце, и она не заметила пешеходов. При этом, женщина в момент аварии не предприняла экстренного торможения.

Согласно ПДД РФ, при возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости, вплоть до остановки транспортного средства,пояснили корреспондентам ИД «Комсомольская правда» в УГИБДД.

Видео Видео: Комсомольская правда