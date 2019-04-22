Екатеринбуржец получит штраф за установку «надгробий» Путина

По словам Михаила Клюкина, после публикации фото с «надгробиями» к нему домой явились полицейские.

Вчера ко мне пришли и начали долбиться в двери. Я бы не открыл, но у меня дома дети, поэтому пришлось, сказал оппозиционер.

Михаил также сообщил, что его доставили в отдел полиции, где на протяжении 2,5 часов допрашивали и угрожали. Через некоторое время Клюкину выдали повестку на вторник.

Сам Михаил отказывается говорить о том, причастен ли он к установке «надгробий», однако акцию протеста поддерживает «всей душой».