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Екатеринбуржец получит штраф за установку «надгробий» Путина
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Екатеринбуржец получит штраф за установку «надгробий» Путина

Сегодня, 16:59ПроисшествияФото: группа ВКонтакте «Бессрочный протест | Екатеринбург»
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