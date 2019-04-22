Екатеринбуржец получит штраф за установку «надгробий» Путина
В Екатеринбурге активиста «Бессрочного протеста» Михаила Клюкина привлекут к административной ответственности за установку двух картонных «надгробий» Путина, которые накануне появились у здания мэрии города и у входа в метро «Площадь 1905 года», сообщает интернет-издание Znak.
По словам Михаила Клюкина, после публикации фото с «надгробиями» к нему домой явились полицейские.
Вчера ко мне пришли и начали долбиться в двери. Я бы не открыл, но у меня дома дети, поэтому пришлось, сказал оппозиционер.
Михаил также сообщил, что его доставили в отдел полиции, где на протяжении 2,5 часов допрашивали и угрожали. Через некоторое время Клюкину выдали повестку на вторник.
Сам Михаил отказывается говорить о том, причастен ли он к установке «надгробий», однако акцию протеста поддерживает «всей душой».
Во время допроса, по словам Михаила, ему сказали, что привлекут к административной ответственности по статье «Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования», которая предусматривает наказание в виде штрафа или обязательных работ.