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В Березовском прокуратура начала проверку из-за розлива цистерны с бензином
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Березовском прокуратура начала проверку из-за розлива цистерны с бензином

Сегодня, 19:46ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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