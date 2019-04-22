В Березовском прокуратура начала проверку из-за розлива цистерны с бензином

В ходе проверки будет дана оценка ущерба, причиненного окружающей среде в результате произошедшей аварии.

Цистерна сошла с путей в ночь на 18 апреля недалеко от Березовского. Из-за аварии разлилось 60 тонн нефтепродуктов.