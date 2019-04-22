В Березовском прокуратура начала проверку из-за розлива цистерны с бензином
Сегодня, 19:46ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Прокуратура проводит проверку в связи с розливом цистерны бензина в Березовском, сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе проверки будет дана оценка ущерба, причиненного окружающей среде в результате произошедшей аварии.
Цистерна сошла с путей в ночь на 18 апреля недалеко от Березовского. Из-за аварии разлилось 60 тонн нефтепродуктов.
К проверке привлечены специалисты Роспотребнадзора и Минприроды. Прокуратура проверит компанию, которая эксплуатировала пути - АО «Уралпромжелдортранс», а также АО «Первая грузовая компания», которой принадлежит железнодорожная цистерна.
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