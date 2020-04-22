Фото было выложено 21 апреля — в День памяти жертв холокоста, поэтому многие осудили такое изображение еврея, на екатеринбурженку посыпались гневные комментарии:

Мнoгие выставляют oчень острoумные и смешные фoто. Но впeрвые вижу, чтoбы смeялись над рeлигией. У нас сегoдня День пaмяти жeртв холoкоста. Убeрите эту фотoграфию.

Многие посчитали, что фотография может кого-нибудь обидеть. К возмущению пользователей присоединилась директор еврейского культурного центра «Менора» Ирина Гуткина. В беседе с Е1 она отметила, что кипа – это головной убор, который осуществляет связь с Богом. Кроме того, фотография опубликована в День памяти жертв холокоста, поэтому такое изображение оскорбительно вдвойне.