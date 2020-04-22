В Екатеринбурге умерли два пациента с подозрением на коронавирус

Эти пациенты были эвакуированы из ЦГКБ №1, где произошла вспышка COVID-19. По информации издания, оба пациента страдали хроническими заболеваниями. Причина смерти будет установлена после вскрытия.

В оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией пояснили, что информация о смерти от коронавируса в регионе предоставляется тогда, когда факт подтверждён выводами специалистов.