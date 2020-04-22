В Екатеринбурге умерли два пациента с подозрением на коронавирус
Сегодня, 21:44ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В ГКБ №40 Екатеринбурга скончались два пациента с подозрением на коронавирус, пишет Е1 со ссылкой на собственный источник.
Сюжеты: Екатеринбург, Коронавирус
Эти пациенты были эвакуированы из ЦГКБ №1, где произошла вспышка COVID-19. По информации издания, оба пациента страдали хроническими заболеваниями. Причина смерти будет установлена после вскрытия.
В оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией пояснили, что информация о смерти от коронавируса в регионе предоставляется тогда, когда факт подтверждён выводами специалистов.
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