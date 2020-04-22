В Тюмени задержан местный житель по подозрению в подготовке нападения на школу
Сегодня, 13:54ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
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ФСБ задержала жителя Тюменской области 2001 года рождения. Он подозревается в подготовке массового убийства, сообщают «РИА-Новости».
По версии оперативников, молодой человек планировал напасть на одно из учебных заведений.
По факту инцидента Следственным комитетом Тюменской области возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к убийству общественно опасным способом двух и более лиц».
У подозреваемого было изъято гладкоствольное охотничье ружье с патронами, два охотничьих ножа, инструкция по созданию самодельной бомбы и так далее.
Задержанный свои намерения не отрицает.
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