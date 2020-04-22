В Тюмени задержан местный житель по подозрению в подготовке нападения на школу

По версии оперативников, молодой человек планировал напасть на одно из учебных заведений.

По факту инцидента Следственным комитетом Тюменской области возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к убийству общественно опасным способом двух и более лиц».

У подозреваемого было изъято гладкоствольное охотничье ружье с патронами, два охотничьих ножа, инструкция по созданию самодельной бомбы и так далее.