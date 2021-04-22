«Атмосфера 90-х»: замдиректора сети Nike избила продавца из-за кроссовок на Урале

«Атмосфера 90-х»: замдиректора сети Nike избила продавца из-за кроссовок на Урале
Сегодня, 20:14ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Продавец сети магазинов «Nike —Мир спорта и моды» в Екатеринбурге был избит на рабочем месте заместителем гендиректора Натальей Лукьяновой. По словам бывшего старшего продавца Артема, инцидент произошел 10 марта 2021 года из-за покупки кроссовок.

Молодой человек рассказал, что они вместе с коллегой на свои деньги купили в данном магазине несколько пар кроссовок, поскольку никаких запретов на это не существует. Однако кто-то рассказал о приобретении в головной офис. В результате из Красноярска в Екатеринбург приехала Наталья Лукьянова. Она поругалась с коллегой Артема, после чего ударила молодого человека. На камерах видеонаблюдения можно заметить, что сначала начальница бьет парня справа в голову, после чего пытается сбить с ног.

Артем отметил, что после инцидента его и пострадавшего вынудили уволиться, также их лишали премиальных, составляющих 70% от зарплаты.

Подобное происшествие, по словам бывшего регионального директора «Мира спорта и моды» Никиты Истратова, является для компании типичным.

В компании царит атмосфера 90-х, руководство позволяет себе нецензурную брань по отношению к сотрудникам,рассказал уралец изданию Ура.ру.

Видео:URA.RU

Напомним, в начале апреля стало известно, что в Екатеринбурге неизвестные избили журналиста издания «Ермак-Медиа» Александра Агафонова, который писал расследования дела о незаконном бизнесе «кладбищенской мафии».

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Екатеринбург
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