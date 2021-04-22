«Атмосфера 90-х»: замдиректора сети Nike избила продавца из-за кроссовок на Урале

Молодой человек рассказал, что они вместе с коллегой на свои деньги купили в данном магазине несколько пар кроссовок, поскольку никаких запретов на это не существует. Однако кто-то рассказал о приобретении в головной офис. В результате из Красноярска в Екатеринбург приехала Наталья Лукьянова. Она поругалась с коллегой Артема, после чего ударила молодого человека. На камерах видеонаблюдения можно заметить, что сначала начальница бьет парня справа в голову, после чего пытается сбить с ног.
Артем отметил, что после инцидента его и пострадавшего вынудили уволиться, также их лишали премиальных, составляющих 70% от зарплаты.
Подобное происшествие, по словам бывшего регионального директора «Мира спорта и моды» Никиты Истратова, является для компании типичным.
В компании царит атмосфера 90-х, руководство позволяет себе нецензурную брань по отношению к сотрудникам,рассказал уралец изданию Ура.ру.
Напомним, в начале апреля стало известно, что в Екатеринбурге неизвестные избили журналиста издания «Ермак-Медиа» Александра Агафонова, который писал расследования дела о незаконном бизнесе «кладбищенской мафии».