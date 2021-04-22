Автомобиль загорелся на дороге на Гальянке в Нижнем Тагиле

Внедорожник загорелся во время движения на дороге на Гальянке в Нижнем Тагиле утром 22 апреля. Несмотря на то, что сбить пламя удалось огнетушителем, на место выезжали сотрудники МЧС.

На перекрестке улиц Дружинина — Черноисточинское шоссе на Гальянке 22 апреля горел автомобиль. Видео инцидента опубликовали в городском паблике «Тагил без ям» во «ВКонтакте» очевидцы. На кадрах видно, что тушить возгорание водителю внедорожника помогли другие участники движения. Сообщается, что никто в результате пожара не пострадал. Видео: «Тагил без ям» во "Вконтакте" На место происшествия выезжали сотрудники МЧС, специалисты выясняют причины возгорания. Напомним, 15 марта иномарка сгорела на проспекте Вагоностроителей в Нижнем Тагиле. Огнем оказался поврежден моторный отсек автомобиля. Иномарка сгорела на Вагонке в Нижнем Тагиле

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