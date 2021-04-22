«Деревенская разборка»: уральцам грозит колония за покушение на убийство 8 человек

«Деревенская разборка»: уральцам грозит колония за покушение на убийство 8 человек
Сегодня, 20:58ПроисшествияФото: пресс-служба СКР по Свердловской области
Два жителя Слободо-Туринского района предстанут перед судом по обвинению в покушении на убийство восьми человек и незаконном обороте взрывчатых веществ, сообщает старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Мужчин 37 и 34 лет обвиняют по статье 105 УК РФ (Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору) и статье 222.1 УК РФ (Незаконные приобретение и хранение взрывчатых веществ).

Версия следствия гласит, что в октябре 2020 года 37-летний обвиняемой поругался с 35-летним жителем села в Слободо-Туринском районе. Пытаясь разрешить конфликт, обвиняемый захотел встретиться с оппонентом у продуктового киоска. Догадываясь, что противник прибудет не один, уралец попросил помощи у своего товарища — 34-летнего обвиняемого. Мужчины решили встретить соперника, вооружившись двумя ружьями.

17 октября обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, прибыли на место встречи и стали дожидаться другого мужчину. В результате к продуктовому киоску подъехало две машины, в которых находилось восемь человек. Дождавшись момента, обвиняемые начали стрелять из охотничьих ружей по автомобилям. В общей сложности было произведено шесть выстрелов, одному из потерпевших пуля попала в грудь.

Отмечается, что также 37-летний мужчина обвиняется в незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ — бездымного пороха массой 130 граммов.

Оружие, участвовавшее в этой «деревенской разборке», едва не закончившейся массовым убийством, было обнаружено и изъято,рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Он отметил, что ранее один из задержанных уже имел судимость за хулиганство, неправомерное завладение транспортным средством и нарушение правил ПДД.

Напомним, 22 апреля в Екатеринбурге толпа неадекватных молодых людей напала на прохожих у торгового центра «Антей».

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