Грузовик перевернулся после столкновения с иномаркой на трассе под Тагилом

Грузовой автомобиль столкнулся с легковушкой и перевернулся под Нижним Тагилом.

Авария произошла 22 апреля 2021 года в 14:15 на 24-м километре автодороги, недалеко от села Покровского под Нижним Тагилом, сообщают очевидцы паблика «ТТ» «Вконтакте». На дороге лежат поломанные части транспортных средств. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Легковушка получила механические повреждения передней части. Грузовое авто в результате столкновения перевернулось, задняя ось колес оторвана и лежит в нескольких метрах от места происшествия. Место аварии Фото: паблик "Типичный тагильчанин" "ВКонтакте" Женщина 1998 года рождения находилась за рулем Opel Astra и двигалась со стороны Салды в сторону Нижнего Тагила, сообщает TagilCity.ru отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила. Место аварии Видео: паблик "Типичный тагильчанин" "ВКонтакте" Не справившись с управлением, она допустила столкновение с грузовым автомобилем ГАЗель 278808, который двигался по встречной полосе движения. В результате происшествия водитель Opel Astra госпитализирована в ЦГБ № 1 с диагнозом сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма. Напомним, столкновение автомобилей Nissan и грузовика Iveco произошло на трассе под Екатеринбургом. От удара грузовик перевернулся. ДТП произошло на первом километре трассы ЕКАД со стороны Кольцовского тракта. Грузовик перевернулся в ДТП с Nissan под Екатеринбургом 3 Фото Столкновение автомобилей Nissan и грузовика Iveco произошло на трассе под Екатеринбургом. От удара грузовик перевернулся.

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