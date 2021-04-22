Обвиняемому в гибели 8 человек при пожаре в Екатеринбурге запрошен пожизненный срок

Продолжается суд над 30-летним жителем Екатеринбурга, которого обвиняют в пожоге дома на улице Омская в Екатеринбурге, где в конце марта 2020 года погибли 8 человек.

Поджигателя из Екатеринбурга в ходе заседания, которое прошло 21 апреля, присяжные заседатели единогласно признали виновным в инкриминируемых ему преступлениях - по статье 105 УК РФ (убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений, совершенное общеопасным способом) и статье 167 УК РФ (умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества). Коллегия присяжных единогласно решила, что подсудимый не заслуживает снисхождения, отметили в пресс-службе Следственного комитета. 22 апреля в ходе судебных прений в Свердловском областном суде государственный обвинитель попросил суд назначить подсудимому наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, сообщила пресс-служба областной прокуратуры. Окончательный вердикт будет озвучен 23 апреля в 14.00. Напомним, пожар в бараке на улице Омская в Екатеринбурге произошел 26 марта 2020 года. В нем погибли 7 человек, еще одна пострадавшая скончалась в больнице. Подозреваемый в поджоге был задержан в начале апреля и признался в нескольких подобных эпизодах. В Екатеринбурге задержан подозреваемый в поджоге барака, где погибли восемь человек

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