После наезда грузовика на детей в Серове прокуратура начала проверку

В результате ДТП, которое произошло 21 апреля 2021 года, пострадал ребенок 2013 года рождения. Серовской городской прокуратурой организовано административное расследование по ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего), сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
На данный момент устанавливается причиненный вред здоровью ребенка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).
Кроме этого, устанавливается соблюдение требований работодателем закона о времени труда водителя, а также следование нормам разгрузки товара работником. По результатам проведенного расследования будут приняты меры реагирования.
Напомним, сдавая задним ходом, водитель грузовика не заметил двух маленьких пешеходов и наехал на двух мальчиков в Серове. Один из ребят получил травмы и в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.