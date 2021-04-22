После наезда грузовика на детей в Серове прокуратура начала проверку

После наезда грузовика на детей в Серове прокуратура начала проверку
Сегодня, 13:18ПроисшествияФото: pixabay.com
Прокуратура проводит расследование травмирования несовершеннолетних детей в результате наезда грузовика в Серове.

В результате ДТП, которое произошло 21 апреля 2021 года, пострадал ребенок 2013 года рождения. Серовской городской прокуратурой организовано административное расследование по ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего), сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

На данный момент устанавливается причиненный вред здоровью ребенка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Кроме этого, устанавливается соблюдение требований работодателем закона о времени труда водителя, а также следование нормам разгрузки товара работником. По результатам проведенного расследования будут приняты меры реагирования.

Напомним, сдавая задним ходом, водитель грузовика не заметил двух маленьких пешеходов и наехал на двух мальчиков в Серове. Один из ребят получил травмы и в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.

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