Пропавшая 14-летняя школьница из Алапаевска найдена мертвой

Пропавшая 14-летняя школьница из Алапаевска найдена мертвой
Сегодня, 16:32ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Пропавшая 14-летняя Кристина Потапова из Алапаевска найдена мертвой.

По данным местной полиции, девочка пропала 20 апреля. В поисках помогали волонтеры отряда «Прорыв», пишет E1.

Когда девочка пропала, то при себе у нее был сотовый телефон. 22 апреля она была найдена мертвой. Данные изданию подтвердили в полиции.

В местных пабликах в социальных сетях появилась информация о том, что Кристина погибла. Мама девочки также подтвердила информацию.

Напомним, 20 апреля к поискам Кристины подключилась полиция и волонтеры. За помощью к правоохранителям обратились родные девочки. Полиция привлекла к поискам волонтеров поискового отряда.

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