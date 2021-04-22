Пропавшая 14-летняя школьница из Алапаевска найдена мертвой

По данным местной полиции, девочка пропала 20 апреля. В поисках помогали волонтеры отряда «Прорыв», пишет E1.
Когда девочка пропала, то при себе у нее был сотовый телефон. 22 апреля она была найдена мертвой. Данные изданию подтвердили в полиции.
В местных пабликах в социальных сетях появилась информация о том, что Кристина погибла. Мама девочки также подтвердила информацию.
Напомним, 20 апреля к поискам Кристины подключилась полиция и волонтеры. За помощью к правоохранителям обратились родные девочки. Полиция привлекла к поискам волонтеров поискового отряда.