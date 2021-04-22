Жаловавшийся на пытки в полиции екатеринбуржец второй раз пойман с наркотиками

Жаловавшийся на пытки в полиции екатеринбуржец второй раз пойман с наркотиками
Сегодня, 21:34ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Инспекторы ДПС задержали жителя Екатеринбурга Илью Багаева, в отношении которого ранее было возбуждено уголовное дело за сбыт наркотиков несовершеннолетним.

Второй раз мужчина также пытался скрыться от полиции и оказал активное сопротивление при задержании. При себе у свердловчанина оказалось 30 свертков с наркотическим средством мефедрон.

Илья Багаев отрицает свою причастность к преступлению. По его словам, во время съезда с дороги он увидел большую лужу и засомневался, что сможет проехать дальше. После возвращения в машину на него напали сотрудники полиции.

Неожиданно подбежали четыре сотрудника в гражданской форме и начали без всякой причины нас избивать. Били руками, ногами и металлической трубой,рассказал мужчина.

Он подчеркнул, что дал признательные показания под давлением и написал на страж порядка заявление об избиении, сообщает Е1.

Тем не менее, биологическая экспертиза выявила, что отпечатки уральца были найдены на нескольких закладках, включая изъятую у несовершеннолетнего. В гараже мужчины также обнаружился сверток с 40 граммами мефедрона.

На данный момент Илья прибывает в отделе полиции № 12.

Первый раз екатеринбуржец был задержан 27 апреля 2020 года на четвертом километре Режевского тракта при поднятии «закладки». В тот день он также оказал полицейским активное сопротивление.

Напомним, 16 апреля стало известно, что у жителя Нижнего Тагила было изъято 200 грамм наркотических средств. Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за подобные правонарушения, а в 2017 году вышел из мест лишения свободы.

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Екатеринбург
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