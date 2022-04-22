5-летний мальчик в Кировграде пытался перебежать дорогу и попал под колеса иномарки

Мама с 5-летним ребенком переходили дорогу в неположенном месте в Кировграде. Мальчик начал неожиданно переходить дорогу, а мама не смогла удержать его за руку.

Инцидент произошел 21 апреля около 17 часов. В результате водитель KIA наехал на ребенка. Последний получил закрытый перелом бедра и черепно-мозговую травму. Его госпитализировали в кировградскую больницу. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД установили, что мужчина 1983 года рождения выезжал из двора. Он видел, что ребенок на обочине, но не ожидал, что он ре выйдет на дорогу. Поэтому мужчина продолжал движение и в результате допустил наезд. Мама не смогла удержать ребенка за руку. В отношении матери составлен протокол за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. На месте также проведен осмотр и составлены документы. Также установлено, что на дороге была плохо различимая разметка пешеходного перехода. Однако на водителя составлен протокол за несоблюдение ПДД во время управления транспортом, сообщили в ГИБДД по Свердловской области. Эксперты оценили влияние Ибрагима Абдулкадырова в кланах Нижнего Тагила

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