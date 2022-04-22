Бизнесмен из Екатеринбурга подписывал договоры займа и обманул дольщиков на 35 млн

Екатеринбургский руководитель ООО «Офорт-К» собрал с дольщиков по договорам более 35 миллионов рублей. Жители думали, что подписывают договор долевого участия, а оказалось, что это были договоры займа.

В Екатеринбурге будут судить бизнесмена за махинацию с деньгами дольщиков. Речь идет о сумме свыше 35 млн рублей для участия в долевом строительстве ЖК «Да Винчи». Об этом сообщает региональная пресс-служба прокуратуры. По данным ведомства, бизнесмена обвиняют по ч. 2 ст. 200.3 УК РФ за привлечение денег людей, нарушая закон об участии в долевом строительстве домов. Известно, что екатеринбуржец занимался контролем работы ООО «Офорт-К», вкладывал деньги людей для строительства дома по переулку Красный. Но под видом договоров долевого участия он оформлял договоры займа и т.п. Свои деяния он совершал с августа 2016 года по сентябрь 2020 года. Но 2019 году строительные работы дома были приостановлены. Позже строительство дома возобновили. Сейчас работы там проходят по графику, а мужчине грозит тюрьма. Эксперты оценили влияние Ибрагима Абдулкадырова в кланах Нижнего Тагила

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