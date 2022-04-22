Собака провалилась под лед в Краснотурьинске

Собака провалилась под лед в Краснотурьинске
Собака провалилась под лед в Краснотурьинске
Сегодня, 15:38ПроисшествияФото: 1МI
Жители Краснотурьинска спасли собаку, которая провалилась под лед в заливе в районе политехникума. Случай произошел ночью 20 апреля 2022 года.

Муж и жена, услышав собачье поскуливание, вместе вышли из дома, чтобы вытащить животное из воды. Когда супруги прибежали на место происшествия, там оказалась еще одна женщина, которая, опустившись на корточки, ползла к собаке, пишет «Вечерний Краснотурьинск».

Мужчина двинулся вслед за ней. Женщина сумела вытащить животное и отдала его супружеской паре, которая отнесла его к себе домой.

Свердловчане оставили пса на передержку. Возможная владелица уже найдена. Оказалось, что одна из местных жительниц регулярно подкармливает животное. Порода собаки предположительнно восточно-европейская овчарка.

Напомним, в Екатеринбурге женщина вместе с собакой провалилась под лед на Городском пруду. Собака выбралась из воды сама, а женщину вытаскивали несколько человек, оказавшиеся недалеко.

Сюжеты:
Новости УрФО
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