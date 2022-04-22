Тагильчанин порезал свою собаку на глазах у прохожей

Тагильчанин порезал свою собаку на глазах у прохожей
Тагильчанин порезал свою собаку на глазах у прохожей
Сегодня, 17:33ПроисшествияФото: TagilCity.ru
В Тагиле мужчина пырнул своего щенка ножом за то, что тот увязался за другими собаками. Невольной свидетельницей жесткого обращения стала тагильчанка, которая смогла записать злоумышленника на видео.

Я собаку убил

Тагильчанка Елена (прим. — имя изменено) стала свидетелем инцидента, произошедшего 19 апреля в 14:00 на Вагонке. Тогда женщина гуляла со своими собаками, а щенок сбежал от хозяина и увязался за ними.

Спустя время Елена услышала щенячий визг: владелец догнал их и за одно ухо приподнял свою собаку над землей. Испуганная тагильчанка пригрозила злоумышленнику полицией, в ответ он улыбнулся, достал «финку» и ранил животное, затем снял с него ошейник и выпустил.

Он еще нож потом вытирал. Я ему говорю: вы собаку убили. Он спокойно ответил: «Я собаку убил». Не было у него никаких эмоций, делал все хладнокровно, рассказала редакции TagilCity.ru Елена.

Видео:TagilCity.ru

Собеседница вспоминает, что на вид мужчине от 40 до 60 лет, его рост около 1,8 м. Злоумышленник недавно освободился из колонии, предположила она:

На вид 40-60 лет. 40 потому, что есть такие «сидельцы», которые к 40 годам уже постарели. По фигуре он не старый дед, но лицо все в морщинах. Я думаю, отсидел лет 15.

Елена не собирается писать заявление в полицию, аргументируя это тем, что неоднократно сталкивалась с бездействием местных органов. Не убедило женщину и то, что жестокое обращение с животными считается уголовным преступлением и наказывается штрафом до 80 тысяч рублей, либо исправительными или обязательными работами. Максимальная мера пресечения — до трех лет колонии.

Прибежала — выбора не было

Истекающую кровью собаку обнаружил сотрудник автосервиса на Исинском тракте, 1а в Нижнем Тагиле. «Она прибежала и спряталась, так что выбора у нас не было», — сказал мастер Михаил, который разместил пост о раненом животном в соцсетях, в результате чего помочь решили все неравнодушные. Так, тагильчанка Татьяна отвезла щенка в ветклинику, где ему обработали раны и наложили швы. Лечение обошлось в 1,5 тысячи рублей.

Там уже промыли рану, наложили швы. Очень рада, что собачка нашла хозяев, сама очень люблю животных,сказала она.

Фото:TagilCity.ru

Сотрудник автосервиса предположил, что издевался хозяин над своей собакой не первый раз, так как особые ассоциации у питомца возникали с ошейником — он не хотела его надевать, если же это удавалось сделать, практически не двигался.

TagilCity.ru

Наша

Теперь перед сотрудником автосервиса стояла новая задача — найти нежданной гостье новых хозяев. Спустя сутки ее забрала жительница Красного Камня Наталья.

Увидела вечером пост, места себе не находила, полночи не спала. Утром все-таки решила забрать — душа не на месте была,рассказала она редакции TagilCity.ru.

Домочадцы поддержали предложение женщины. 11-летняя дочка и так уговаривала взять питомца, потому что три месяца назад пропала их 17-летняя любимица. А муж, после намерения Натальи куда-то поехать, лишь сказал ей, что сразу все понял.

TagilCity.ru

Встретила новых владельцев пострадавшая с опаской: не позволила надеть поводок, но и не сопротивлялась, когда те взяли ее на руки. Сейчас Лекси — такую кличку дала ей семья — осваивается в новом доме.

Лекси очень добрая девочка, кладет голову и прислоняется всем телом, чтобы её обняли. Что-то родное в ней — наша! поделилась с редакцией TagilCity.ru тагильчанка.

Сюжеты:
Нижний ТагилЭксклюзив
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