Тагильчанин порезал свою собаку на глазах у прохожей

Прибежала — выбора не было

Истекающую кровью собаку обнаружил сотрудник автосервиса на Исинском тракте, 1а в Нижнем Тагиле. «Она прибежала и спряталась, так что выбора у нас не было», — сказал мастер Михаил, который разместил пост о раненом животном в соцсетях, в результате чего помочь решили все неравнодушные. Так, тагильчанка Татьяна отвезла щенка в ветклинику, где ему обработали раны и наложили швы. Лечение обошлось в 1,5 тысячи рублей.