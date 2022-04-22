Тагильчанин порезал свою собаку на глазах у прохожей

Тагильчанка Елена (прим. — имя изменено) стала свидетелем инцидента, произошедшего 19 апреля в 14:00 на Вагонке. Тогда женщина гуляла со своими собаками, а щенок сбежал от хозяина и увязался за ними.
Спустя время Елена услышала щенячий визг: владелец догнал их и за одно ухо приподнял свою собаку над землей. Испуганная тагильчанка пригрозила злоумышленнику полицией, в ответ он улыбнулся, достал «финку» и ранил животное, затем снял с него ошейник и выпустил.
Он еще нож потом вытирал. Я ему говорю: вы собаку убили. Он спокойно ответил: «Я собаку убил». Не было у него никаких эмоций, делал все хладнокровно, рассказала редакции TagilCity.ru Елена.
Собеседница вспоминает, что на вид мужчине от 40 до 60 лет, его рост около 1,8 м. Злоумышленник недавно освободился из колонии, предположила она:
На вид 40-60 лет. 40 потому, что есть такие «сидельцы», которые к 40 годам уже постарели. По фигуре он не старый дед, но лицо все в морщинах. Я думаю, отсидел лет 15.
Елена не собирается писать заявление в полицию, аргументируя это тем, что неоднократно сталкивалась с бездействием местных органов. Не убедило женщину и то, что жестокое обращение с животными считается уголовным преступлением и наказывается штрафом до 80 тысяч рублей, либо исправительными или обязательными работами. Максимальная мера пресечения — до трех лет колонии.
Истекающую кровью собаку обнаружил сотрудник автосервиса на Исинском тракте, 1а в Нижнем Тагиле. «Она прибежала и спряталась, так что выбора у нас не было», — сказал мастер Михаил, который разместил пост о раненом животном в соцсетях, в результате чего помочь решили все неравнодушные. Так, тагильчанка Татьяна отвезла щенка в ветклинику, где ему обработали раны и наложили швы. Лечение обошлось в 1,5 тысячи рублей.
Там уже промыли рану, наложили швы. Очень рада, что собачка нашла хозяев, сама очень люблю животных,сказала она.
Сотрудник автосервиса предположил, что издевался хозяин над своей собакой не первый раз, так как особые ассоциации у питомца возникали с ошейником — он не хотела его надевать, если же это удавалось сделать, практически не двигался.
Теперь перед сотрудником автосервиса стояла новая задача — найти нежданной гостье новых хозяев. Спустя сутки ее забрала жительница Красного Камня Наталья.
Увидела вечером пост, места себе не находила, полночи не спала. Утром все-таки решила забрать — душа не на месте была,рассказала она редакции TagilCity.ru.
Домочадцы поддержали предложение женщины. 11-летняя дочка и так уговаривала взять питомца, потому что три месяца назад пропала их 17-летняя любимица. А муж, после намерения Натальи куда-то поехать, лишь сказал ей, что сразу все понял.
Встретила новых владельцев пострадавшая с опаской: не позволила надеть поводок, но и не сопротивлялась, когда те взяли ее на руки. Сейчас Лекси — такую кличку дала ей семья — осваивается в новом доме.
Лекси очень добрая девочка, кладет голову и прислоняется всем телом, чтобы её обняли. Что-то родное в ней — наша! поделилась с редакцией TagilCity.ru тагильчанка.