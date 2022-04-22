В Екатеринбурге мама первоклассницы пожаловалась на распространение в школе порно

В Екатеринбурге мама первоклассницы пожаловалась на распространение в школе порно
В Екатеринбурге мама первоклассницы пожаловалась на распространение в школе порно
Сегодня, 09:48ПроисшествияФото: pixabay.com
Мама ученицы 1 класса одной из екатеринбургских школ пожаловалась на распространение в учреждении порно, и на фотографирование старшеклассниками младшеклассников. Остальные родители данных фактов не заметили.

Мама екатеринбургской первоклассницы пожаловалась на распространение школой порнографии. Обвинение женщина выдвинула в адрес учеников старших классов. Родительница даже совершала попытку устроить пикет. Об этом сообщает Е1.

Однако другие родители школьников не согласны с обвинениями женщины. И они считают, что родительница выдвинула странные требования – например, попросила сидеть на уроках дочки. Но ей разрешили смотреть на них лишь из коридора.

Далее она заявила, что ученики 1 класса не должны переодеваться в одном помещении. Якобы старшеклассники фотографируют младших ребят и выставляют снимки в сеть.

А потом женщина совершила попытку пикетирования за якобы распространение школой порно-роликов. А когда мать ребенка перестали впускать в школьное здание, родительница вызвала ГБР.

А еще женщина заявила, что другие родители оскорбляют ее в общем чате и пытаются добиться исключения ее дочери из учреждения.

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