В Екатеринбурге мама первоклассницы пожаловалась на распространение в школе порно

Мама ученицы 1 класса одной из екатеринбургских школ пожаловалась на распространение в учреждении порно, и на фотографирование старшеклассниками младшеклассников. Остальные родители данных фактов не заметили.

Мама екатеринбургской первоклассницы пожаловалась на распространение школой порнографии. Обвинение женщина выдвинула в адрес учеников старших классов. Родительница даже совершала попытку устроить пикет. Об этом сообщает Е1. Однако другие родители школьников не согласны с обвинениями женщины. И они считают, что родительница выдвинула странные требования – например, попросила сидеть на уроках дочки. Но ей разрешили смотреть на них лишь из коридора. Далее она заявила, что ученики 1 класса не должны переодеваться в одном помещении. Якобы старшеклассники фотографируют младших ребят и выставляют снимки в сеть. А потом женщина совершила попытку пикетирования за якобы распространение школой порно-роликов. А когда мать ребенка перестали впускать в школьное здание, родительница вызвала ГБР. А еще женщина заявила, что другие родители оскорбляют ее в общем чате и пытаются добиться исключения ее дочери из учреждения.

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