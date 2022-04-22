В Екатеринбурге разыскивается иностранец, которому грозит пожизненное

В Екатеринбурге разыскивается иностранец, которому грозит пожизненное
В Екатеринбурге разыскивается иностранец, которому грозит пожизненное
Сегодня, 10:07ПроисшествияФото: СК РФ по Свердловской области
Следователи разыскивают 44-летнего Олимонджона Атаназова за ряд особо тяжких преступлений, за которые ему грозит пожизненное.

В Екатеринбурге разыскивают иностранца за ряд особо тяжких преступлений, за которые ему грозит пожизненный тюремный срок. Речь идет о 44-летнем гражданине из Средней Азии, сообщает uralweb.ru.

Как сообщают свердловские следователи, мужчину зовут Олимджон Атаназаров. Что именно за преступления он совершил, не сказано.

Праавоохранители подозревают, что предполагаемый злоумышленник сейчас в Турции. К розыскному процессу подключен Интерпол.

Всех тех, кто что-либо знает о данном человеке, просят позвонить по тел. 8 (343) 358-83-38, 8 (343) 356-42-05, 8 (343) 257-02-02. Правоохранители обещают анонимность.

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