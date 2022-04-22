В Нижнем Тагиле начали поджигать сухую траву

Высокий столб дыма заметили жители Алтайского микрорайона на Вагонке из окна. По их словам, примерно с 14.00 на поле за жилыми домами горит сухая трава.
Мало нам ароматов с Коксохима, опять с приходом весны какие-то гении жгут траву в поле между Алтайкой и Сухоложским. Там рядом десятки гаражей — огонь может близко подобраться, сгорит все ведь,рассказала TagilCity.ru местная жительница.
По данным отдела надзорной деятельности, за последние дни в Нижнем Тагиле и ГГО зафиксированы 10 горений сухой травы и мусора. Во всех случаях причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Наиболее крупное возгорание в Нижнем Тагиле произошло в районе улицы Вишневая. Там выгорел один гектар растительности.
Особо опасно горение травы вблизи лесов, жилых и нежилых строений. В условиях теплой и ветреной погоды пожары принимают масштабные размеры, и для их тушения требуются усилия десятков сотрудников спецслужб. Кроме того, огонь убивает флору и фауну. По оценкам биологов, на месте поджога травы нормальная жизнь растении и насекомых восстанавливается лишь через пять-шесть лет, а иногда не восстанавливается вовсе. А утверждение, что пал травы ускорит рост молодой поросли, является мифом.
Сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют отказаться от умышленного поджога травы. Кроме того, для обычных граждан за это предусмотрен штраф от двух до трех тысяч рублей.
Также спасатели советуют не разводить костры рядом с сухой травой, не бросать в нее непотушенные окурки или спички, не оставлять бутылки, стекла и прочий мусор, особенно на солнечных местах.