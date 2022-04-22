В Нижнем Тагиле начали поджигать сухую траву

Особо опасно горение травы вблизи лесов, жилых и нежилых строений. В условиях теплой и ветреной погоды пожары принимают масштабные размеры, и для их тушения требуются усилия десятков сотрудников спецслужб. Кроме того, огонь убивает флору и фауну. По оценкам биологов, на месте поджога травы нормальная жизнь растении и насекомых восстанавливается лишь через пять-шесть лет, а иногда не восстанавливается вовсе. А утверждение, что пал травы ускорит рост молодой поросли, является мифом.