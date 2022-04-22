В Нижнем Тагиле полицейские задержали подозреваемых в сбыте наркотиков

В Нижнем Тагиле полицейские задержали подозреваемых в сбыте наркотиков
В Нижнем Тагиле полицейские задержали подозреваемых в сбыте наркотиков
Сегодня, 17:49ПроисшествияФото: МУ МВД России «Нижнетагильское».
Два жителя Московской области и Нижнего Новгорода задержаны в Нижнем Тагиле. Они совершили попытку продать наркотики.

В Нижнем Тагиле полицейские задержали подозреваемых в сбыте наркотиков. Об этом сообщает МУ МВД России «Нижнетагильское».

Предполагаемые злоумышленники – 20 и 22-летний граждане ближнего зарубежья. Полицейские понаблюдали за машиной мужчин, потому что они попали под подозрение о перевозе наркотиков для создания закладок в одном из домов.

При осмотре версия следствия подтвердилась. Были найдены свертки с запрещенными веществами. Также выяснилось, что часть наркотиков они уже успели разложить. 20 свертков полицейские собрали в разных местах трех улиц города.

Один юноша жил в Нижнем Новгороде, а второй в Московской области. Они работали таксистом и автомойщиком. Из своих регионов они приехали, чтобы продать наркотики в Нижнем Тагиле, что сделать не успели.

Возбуждено уголовное дело, обоим грозит до 20 лет тюрьмы. Подозреваемых отправили в временный изолятор.

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