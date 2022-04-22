Водитель ВАЗа пострадал в ДТП на Вые в Нижнем Тагиле

Водитель ВАЗа пострадал в ДТП на Вые в Нижнем Тагиле
Водитель ВАЗа пострадал в ДТП на Вые в Нижнем Тагиле
Сегодня, 17:50ПроисшествияФото: TagilCity.ru
26-летний водитель ВАЗ-2114 пострадал при столкновении с иномаркой на перекрестке улиц Красноармейская — Космонавтов в Нижнем Тагиле.

Авария произошла 22 апреля около 14.00. Водитель отечественного автомобиля двигался по улице Космонавтов в сторону Красного Камня. На перекрестке он столкнулся с Nissan, за рулем которого был мужчина 1976 года рождения.

Оба транспортных средства получили механические повреждения. У водителя ВАЗа — ушиб голени, после осмотра медиков он отпущен домой, рассказали редакции TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД.

Фото:TagilCity.ru

Напомним, два человека были госпитализированы после аварии на улице Красногвардейская в Нижнем Тагиле при столкновении TagAZ и Mitsubishi Outlander.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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