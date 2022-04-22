Водитель ВАЗа пострадал в ДТП на Вые в Нижнем Тагиле

Авария произошла 22 апреля около 14.00. Водитель отечественного автомобиля двигался по улице Космонавтов в сторону Красного Камня. На перекрестке он столкнулся с Nissan, за рулем которого был мужчина 1976 года рождения.
Оба транспортных средства получили механические повреждения. У водителя ВАЗа — ушиб голени, после осмотра медиков он отпущен домой, рассказали редакции TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД.
Напомним, два человека были госпитализированы после аварии на улице Красногвардейская в Нижнем Тагиле при столкновении TagAZ и Mitsubishi Outlander.