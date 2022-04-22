Житель Краснотурьинска сломал череп затопившему его квартиру инвалиду

В Краснотурьинске разъяренный сосед сильно ударил инвалида кулаком по лицу из-за того, что тот его затопил и громко слушал музыку.

Житель Краснотурьинска сломал череп затопившему его квартиру маломобильному гражданину. Дело по УК РФ было заведено в отношении 48-летнего соседа, сообщает «Вечерний Краснотурьинск». Мужчине предъявили обвинение в нанесении тяжких повреждений своему соседу. ЧП произошло в ночь на 22 января 2022 года. Известно, что из квартиры сверху раздавалась музыка. Также оттуда началось затопление квартиры будущего подсудимого. У соседей получилось достучаться до хозяина жилья. Дверь открыл инвалид. 48-лентий мужчина делал ремонт. Сосед снизу начал снимать инвалида на камеру, поэтому он выбил мобильное устройство у него из рук, за что получил кулаком по лицу. Позже медики диагностировали у него перелом костей черепа. В Обвиняемого заставили выплатить компенсацию пострадавшему в размере 50 000 рублей. Также ему назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы условно.

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