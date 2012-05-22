В екатеринбургском торговом центре тайно располагалось казино - вход 50000 рублей

И на сей раз в пресс-службе ГУ МВД по УрФО, проникнуть в казино «с ходу »не удалось. Операцию в ночь на 19 мая 2012 года проводили сотрудники окружного главка и уральского управления Генпрокуратуры РФ. Владельцы выстроили изощренную систему безопасности и конспирации. Вход в казино преграждали массивные металлические двери и решетки, по его периметру были установлены видеокамеры. Внутрь заведения допускались исключительно проверенные люди.