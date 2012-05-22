В екатеринбургском торговом центре тайно располагалось казино - вход 50000 рублей
Игорное заведение на 4 этаже ТЦ «Антей» уже накрывали оперативники в ноябре прошлого года. Посетители попадали в зал по паролю через пожарный лифт с разрешения управляющего.
И на сей раз в пресс-службе ГУ МВД по УрФО, проникнуть в казино «с ходу»не удалось. Операцию в ночь на 19 мая 2012 года проводили сотрудники окружного главка и уральского управления Генпрокуратуры РФ. Владельцы выстроили изощренную систему безопасности и конспирации. Вход в казино преграждали массивные металлические двери и решетки, по его периметру были установлены видеокамеры. Внутрь заведения допускались исключительно проверенные люди.
Проломить заграждения силовикам удалось лишь с использованием спецсредств. Внутри правоохранители обнаружили три игровых зала с рулетками, игровыми столами, многочисленными однорукими бандитами и другим запрещенным оборудованием. В помещении силовики застали и персонал клуба. По предварительным данным, билет обходился «клиентам»в 50 тысяч рублей.
В настоящее время проводятся необходимые оперативно-разыскные и процессуальные мероприятия для привлечения владельцев игорного заведения к ответственности.