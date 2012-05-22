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В екатеринбургском торговом центре тайно располагалось казино - вход 50000 рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В екатеринбургском торговом центре тайно располагалось казино - вход 50000 рублей

22 мая 2012, 09:30ПроисшествияЕвгения
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