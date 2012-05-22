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В Нижнем Тагиле на «Зеленом бульваре» нашли подозрительную сумку. Оцепили рынок и движение на улицах
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле на «Зеленом бульваре» нашли подозрительную сумку. Оцепили рынок и движение на улицах

22 мая 2012, 17:42Происшествия
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