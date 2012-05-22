В Нижнем Тагиле на «Зеленом бульваре» нашли подозрительную сумку. Оцепили рынок и движение на улицах
22 мая 2012, 17:42Происшествия
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Совсем недавно в полицию поступил сигнал об обнаружении подозрительной сумки на территории рынка «Зеленый бульвар» в центре города. На место выехали полицейские и спасатели.
Они вывели из павильонов рынка всех продавцов и покупателей, и провели все надлежащие операции. При этом были оцеплены участки проспекта Мира по обеим сторонам от «Зеленого бульвара». Сотрудники полиции не позволяли пешеходам переходить дорогу на светофоре в начале рынка.
Тревога была ложной, рассказывают в пресс-службе Нижнетагильского УМВД. Оказалось, что в сумке, наделавшей столько шума, были личные вещи. Видимо, кто-то из покупателей забыл ее на рынке. В ближайшее время дороги будут открыты, а торговля на «Зеленом бульваре» продолжится. Других подробностей в ведомстве пока не сообщают.
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