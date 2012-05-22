В Нижнем Тагиле на «Зеленом бульваре» нашли подозрительную сумку. Оцепили рынок и движение на улицах

Они вывели из павильонов рынка всех продавцов и покупателей, и провели все надлежащие операции. При этом были оцеплены участки проспекта Мира по обеим сторонам от «Зеленого бульвара». Сотрудники полиции не позволяли пешеходам переходить дорогу на светофоре в начале рынка.

Тревога была ложной, рассказывают в пресс-службе Нижнетагильского УМВД. Оказалось, что в сумке, наделавшей столько шума, были личные вещи. Видимо, кто-то из покупателей забыл ее на рынке. В ближайшее время дороги будут открыты, а торговля на «Зеленом бульваре» продолжится. Других подробностей в ведомстве пока не сообщают.