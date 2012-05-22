В селе Николо-Павловское под Тагилом водитель налетел на электроопору. Пострадали пассажиры автомобиля

В результате столкновения трое пассажиров легковушки получили травмы, девушка 1994 года рождения и девушка с парнем 1990 года рождения. Младшую пострадавшую отвезли в Центральную городскую больницу №3 с ссадиной и ушибом левого бедра. После оказания помощи ее отправили домой.