В селе Николо-Павловское под Тагилом водитель налетел на электроопору. Пострадали пассажиры автомобиля
22 мая 2012, 13:36Происшествия
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В 22:15 19 мая водитель 12-ой модели ВАЗа наехал на электроопору, когда двигался по улице Юбилейной в Николо-Павловском.
В результате столкновения трое пассажиров легковушки получили травмы, девушка 1994 года рождения и девушка с парнем 1990 года рождения. Младшую пострадавшую отвезли в Центральную городскую больницу №3 с ссадиной и ушибом левого бедра. После оказания помощи ее отправили домой.
Парень и девушка 1990 года рождения госпитализированы не были. У девушки – сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки. У мужчины - резаная рана поясничной области и нижних конечностей.
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