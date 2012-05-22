В центре Нижнего Тагила горело еще одно старинное здание (ФОТО)
22 мая 2012, 11:13ПроисшествияВалерия Лошкарева
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Еще одно старинное здание горело вчера в Нижнем Тагиле. На этот раз возгорание произошло в особняке на Ломоносова, 50-А.
В последнее время он был необитаем. Пожар начался с надворной постройки, а потом перекинулся на крышу самого дома. Очевидцы считают, что причиной пожара могла быть детская шалость. Кстати, в нескольких метрах от пожарища – площадка детского садика.
А за ней – жилая пятиэтажка. Как раз в эту сторону ветер разносил гарь и искры от пожара. Напомним, меньше месяца назад – 28 апреля сгорели крыша и перекрытия купеческого особнякапо адресу Ленина, 4-А.
Фото ИА «Все новости».
Чаще его называли бывшим рестораном «На Александровской». Незадолго до пожара оно было передано еврейской общине. Это здание планируется восстановить. А вот что будет с горевшим сегодня особняком на Ломоносова – пока не известно.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей