В центре Нижнего Тагила горело еще одно старинное здание (ФОТО)

В последнее время он был необитаем. Пожар начался с надворной постройки, а потом перекинулся на крышу самого дома. Очевидцы считают, что причиной пожара могла быть детская шалость. Кстати, в нескольких метрах от пожарища – площадка детского садика.

А за ней – жилая пятиэтажка. Как раз в эту сторону ветер разносил гарь и искры от пожара. Напомним, меньше месяца назад – 28 апреля сгорели крыша и перекрытия купеческого особнякапо адресу Ленина, 4-А.

Фото ИА «Все новости».