Перед судом предстанет банда из Нижнего Тагила, похищавшая бизнесменов

Причем называли сумму в 10 миллионов евро, однако, отпускали похищенных и за меньшую сумму - от 80 тыс до 4,2 млн рублей. Именно такова версия следствия, тем не менее, обвиняемые не сознаются в содеянном, пытаются связаться с адвокатом.

Жертвами становились чаще всего южноуральские бизнесмены. Вот что сообщает Челябинская прокуратура: «Участниками банды с 2009 года по 2011 год на территории Свердловской и Челябинской областей был совершен ряд преступлений, связанных с похищением людей. Им были предъявлены обвинения в «создании банды» (ст. 209 УК РФ), «похищении людей» (ст. 126 УК РФ), «незаконном хранении оружия» (ст. 222 УК РФ), «вымогательстве» (ст. 163 УК РФ) и «разбое» (ст. 162 УК РФ)», - пояснила официальный представитель надзорного ведомства Наталья Мамаева.

Как следует из материалов дела, банда была создана в августе 2009 года. По мнению следствия, у ее истоков стоял Алексей Шарин, который привлек в ее состав своих знакомых из нижнетагильского военного спецназа «Урал», пишет издание «Коммерсантъ». Всего, по подсчетам следователей, в состав группировки входили семь человек. В деле фигурирует похищение трех челябинских бизнесменов и одного предпринимателя из Нижнего Тагила. При этом, как отмечают следователи, жертвы были связаны с незаконным бизнесом.

Как считают следователи, члены банды переодевались в форму инспекторов ГИБДД и останавливали машины потерпевших в малолюдных местах. После этого они силой заталкивали бизнесменов в машину и увозили в Нижний Тагил, где в садоводческом домике (сад «Дружба») удерживали похищенного. По данным следствия, после похищения обвиняемые заставляли потерпевшего звонить родным, чтобы те собирали выкуп.

Правоохранители не отрицают также некоторую причастность к делу криминального авторитета Нижнего Тагила, известного как Нестер. Есть версия, что именно он снабжал оружием группировку. Однако доказать это не удалось - в ходе расследования обвиняемые отказались давать показания.