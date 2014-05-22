Сегодняшним утром в Нижнем Тагиле иномарка столкнулась с ВАЗом (ФОТО)
22 мая 2014, 12:35Происшествия
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Ранним утром 22 мая в центре Нижнего Тагила произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.
В 5:30 часов 49-летний мужчина за рулем автомобиля Renault Logan, выезжая со двора дом №15 по улице Октябрьской революции в сторону улицы Строителей, не пропустил автомобиль ВАЗ-2109 под управлением 24-летнего парня и допустил столкновение. Парень, в свою очередь, ехал в сторону улицы Заводская.
В результате ДТП водитель ВАЗа получил ушиб правого коленного сустава и ссадину левого локтевого сустава. Авария произошла по причине непредоставления преимущества в движении.
Фотографии предоставлены Отделением пропаганды ГИБДД
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