Сегодняшним утром в Нижнем Тагиле иномарка столкнулась с ВАЗом (ФОТО)

В 5:30 часов 49-летний мужчина за рулем автомобиля Renault Logan, выезжая со двора дом №15 по улице Октябрьской революции в сторону улицы Строителей, не пропустил автомобиль ВАЗ-2109 под управлением 24-летнего парня и допустил столкновение. Парень, в свою очередь, ехал в сторону улицы Заводская.