Утром в Нижнем Тагиле горел садик на Вагонке (ФОТО, ВИДЕО)
22 мая 2014, 09:55Происшествия
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Сегодняшним утром в Дзержинском районе Нижнего Тагила случился пожар – горело здание заброшенного садика по проспекту Дзержинского, за домом №19. Происходило это примерно в 8:30-8:50, сообщает пользователь TagilCity.ru Кузя Михайлов.
По сообщению тагильчанина, в тот момент, когда он стал свидетелем происшествия, на месте стояло две пожарных машины, и подъехала бригада скорой помощи.
О том, что именно стало причиной пожара в столь раннее время, еще предстоит выяснить в процессе дознания. Пользователь предоставил фото и видеоматериалы с места происшествия.
Добавим, что в Нижнем Тагиле существует реальная проблема бесхозных зданий, в которых время от времени случаются возгорания. Яркий пример - бывшая воинская часть на Вые.
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