Утром в Нижнем Тагиле горел садик на Вагонке (ФОТО, ВИДЕО)

По сообщению тагильчанина, в тот момент, когда он стал свидетелем происшествия, на месте стояло две пожарных машины, и подъехала бригада скорой помощи.

О том, что именно стало причиной пожара в столь раннее время, еще предстоит выяснить в процессе дознания. Пользователь предоставил фото и видеоматериалы с места происшествия.

Добавим, что в Нижнем Тагиле существует реальная проблема бесхозных зданий, в которых время от времени случаются возгорания. Яркий пример - бывшая воинская часть на Вые.