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Утром в Нижнем Тагиле горел садик на Вагонке (ФОТО, ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Утром в Нижнем Тагиле горел садик на Вагонке (ФОТО, ВИДЕО)

22 мая 2014, 09:55Происшествия
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