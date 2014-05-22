В Нижнем Тагиле выпал град размером с перепелиное яйцо (ФОТО, ВИДЕО)
22 мая 2014, 15:34Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Примерно час назад в Дзержинском районе Нижнего Тагила выпал град размером с пятирублевую монету. Об этом со всех уголков района сообщают пользователи TagilCity.ru.
Очевидно, что непогода натворила бед. Многие водители, наверняка, уже задумались о том, что пора требовать выплат по КАСКО, а очередь в травматологию сегодняшним днем, вероятно, возрастет вдвое. Кроме того, пострадал и урожай садоводов, жителей Дзержинского района.
Синоптики накануне обещали лишь грозы, а вот про град упоминаний не было. Вероятнее всего, наш регион находится в зоне циклона.
Пользователь Илья предоставил видеозаписи. Тагильчанин находится в поселке Северном:
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей