В Нижнем Тагиле выпал град размером с перепелиное яйцо (ФОТО, ВИДЕО)

Очевидно, что непогода натворила бед. Многие водители, наверняка, уже задумались о том, что пора требовать выплат по КАСКО, а очередь в травматологию сегодняшним днем, вероятно, возрастет вдвое. Кроме того, пострадал и урожай садоводов, жителей Дзержинского района.