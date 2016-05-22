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В Свердловской области при пожаре в частном деревянном доме погибло три человека
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Свердловской области при пожаре в частном деревянном доме погибло три человека

22 мая 2016, 14:00ПроисшествияПавел Щербина
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