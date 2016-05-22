В Свердловской области при пожаре в частном деревянном доме погибло три человека

На место выехали полицейские и представитель Следственного комитета (далее СК РФ). Личности погибших установлены. Ими оказались двое мужчин (1967 и 1953 г.р.) и женщина (1960 г.р.). Останки были обнаружены на кроватях.

Сейчас прорабатываются различные версии произошедшего. Наиболее актуальная - неисправность электроприборов. В пользу этой версии говорит обнаруженный на пепелище электропровод со следами плавления, сообщает ГУ МВД России по Свердловской области.

Специалисты сейчас проводят проверку. Работники СК РФ работают над установлением точных причин пожара и смерти жильцов дома. После этого будет принято процессуальное решение.

TagilCity.ru напоминает о пожаре в Каменске-Уральском, произошедшем 11 мая. Тогда в огне погиб двухлетний малыш из неблагополучной семьи.