20-летняя жительница Богдановича пыталась повторно ограбить 97-летнего пенсионера

15 января нынешнего года подсудимая пришла к своему 97-летнему знакомому с намерением споить его. Когда пожилой мужчина уснул, девушка похитила из его дома 50 тысяч рублей.

Позже, 3 марта, девушка вновь пришла к пенсионеру с намерением попросить в долг. Однако дедушка напомнил ей об украденных деньгах. Тогда она сама начала поиски по квартире. В это время к пожилому мужчине пришла родственница, она вызвала полицию.

Эти преступления девушка совершила, находясь под несением условного наказания. Ранее она была судима за причинение тяжкого вреда здоровью. Сейчас ей назначили реальный срок - 4 года исправленной колонии, передает ГУ МВД по региону.