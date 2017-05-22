21-летний житель Невьянска в состоянии наркотического опьянения был задержан за хранение запрещенного вещества
22 мая 2017, 08:00Происшествия
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В Невьянске накануне был задержан 21-летний молодой человек. Он находился в состоянии наркотического опьянения.
Невьянец 1996 года рождения нигде не работает, был ранее судим.
В отделе полиции при задержанном обнаружили свёрток с наркотиком массой в 0,72 грамма.
В ходе проведенного исследования вещества, установлено, что изъятое является наркотическим средством, а именно – производное метилового эфира 3 – метил – 2 – бутановой кислоты, входящим в список 1 «Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации» сообщили в ГУ МВД.
Против него возбудили уголовное дело по статье 228 УК РФ, передает пресс-служба областной полиции.
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