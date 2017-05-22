5-летний ребенок из Екатеринбурга получил травму ноги: на него упала часть школьного забора

19 мая 2017 года несовершеннолетний гулял возле школы вместе со своей тетей. Данное учебное заведение в это время было закрыто на ремонт. Когда ребенок вместе с родственницей проходили мимо здания школы, ему на ногу упала часть забора. Ограждение в это время никто не трогал.