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5-летний ребенок из Екатеринбурга получил травму ноги: на него упала часть школьного забора
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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5-летний ребенок из Екатеринбурга получил травму ноги: на него упала часть школьного забора

22 мая 2017, 15:00Происшествия
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