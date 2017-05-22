5-летний ребенок из Екатеринбурга получил травму ноги: на него упала часть школьного забора
Прокуратура в Екатеринбурге начала проверку по факту травмирования пятилетнего ребенка фрагментом школьного ограждения.
19 мая 2017 года несовершеннолетний гулял возле школы вместе со своей тетей. Данное учебное заведение в это время было закрыто на ремонт. Когда ребенок вместе с родственницей проходили мимо здания школы, ему на ногу упала часть забора. Ограждение в это время никто не трогал.
Вызванная на место ЧП машина скорой помощи госпитализировала ребенка в травматологическое отделение. Медики установили диагноз – ушиб ноги. Стационарного лечения не понадобилось. Пострадавший был отправлен домой, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Началась прокурорская проверка, которая будет выяснять, кто отвечает за содержание и обслуживание конструкции, падение которой привело к травмированию несовершеннолетнего. Также будет установлена степень тяжести причиненного вреда здоровью ребенка.
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