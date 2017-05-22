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Два человека пострадали и один погиб в ДТП с участием четырех автомобилей на трассе под Ивделем (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Два человека пострадали и один погиб в ДТП с участием четырех автомобилей на трассе под Ивделем (ФОТО)

22 мая 2017, 14:35Происшествия
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