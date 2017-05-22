Два человека пострадали и один погиб в ДТП с участием четырех автомобилей на трассе под Ивделем (ФОТО)

В аварии серьезные травмы получили два человека, еще один погиб. По предварительной информации, водитель первого ТС уснул за рулем. Во время бесконтрольного движения он задел встречную машину «Хэндай Солярис», затем по касательной зацепил «ВАЗ-21120». В этот момент водитель иномарки столкнулся с «Шевроле».