Два человека пострадали и один погиб в ДТП с участием четырех автомобилей на трассе под Ивделем (ФОТО)
22 мая 2017, 14:35Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
ДТП с участием четырех автомобилей произошло на автодороге Ивдель-ХМАО.
В аварии серьезные травмы получили два человека, еще один погиб. По предварительной информации, водитель первого ТС уснул за рулем. Во время бесконтрольного движения он задел встречную машину «Хэндай Солярис», затем по касательной зацепил «ВАЗ-21120». В этот момент водитель иномарки столкнулся с «Шевроле».
45-летний пассажир «Хэндай Солярис» погиб на месте, сообщает Е1.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фото: Е1
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей