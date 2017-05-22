Экстренные службы перекрыли пр. Ленина в Нижнем Тагиле: полицейские проверяли подозрительный предмет (ФОТО)
Вечером 20 мая в Нижнем Тагиле был перекрыт участок пр. Ленина у пересечения с ул. Первомайская. Близ закрытого участка дежурило большое количество сотрудников экстренных служб.
По словам очевидцев, перекрытие было недолгим, но доставило горожанам определённые неудобства.
Мы возвращались в центр города примерно в 18:40. Увидели, что на пр. Ленина со стороны Первомайской перекрыто движение, перед перекрёстком с Красноармейской стоят машины пожарной и две машины МЧС. Маршрутки с Гальянки и на Гальянку шли по Первомайской со стороны пруда. Примерно в 19:00 движение по проспекту было открыто вновь сообщила журналистам TagilCity.ru жительница Нижнего Тагила Марина.
На кадрах с места можно видеть сотрудников полиции, служебный транспорт МЧС и пожарные автомобили.
По информации источника TagilCity.ru, перекрытие участка было связано с обнаружением там подозрительно предмета.
Официально информация о подозрительной находке пока не подтверждена.
Фото: 20 мая, 2017 г.
© Павел Щербина, TagilCity.ru