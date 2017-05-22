Экстренные службы перекрыли пр. Ленина в Нижнем Тагиле: полицейские проверяли подозрительный предмет (ФОТО)

Мы возвращались в центр города примерно в 18:40. Увидели, что на пр. Ленина со стороны Первомайской перекрыто движение, перед перекрёстком с Красноармейской стоят машины пожарной и две машины МЧС. Маршрутки с Гальянки и на Гальянку шли по Первомайской со стороны пруда. Примерно в 19:00 движение по проспекту было открыто вновь сообщила журналистам TagilCity.ru жительница Нижнего Тагила Марина.