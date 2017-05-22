Гараж с иномаркой внутри взорвался и сгорел в поселке под Екатеринбургом (ФОТО)
22 мая 2017, 09:00Происшествия
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В поселке Исток, который находится недалеко от Екатеринбурга, взорвался гаражный бокс. Внутри сгорела машина.
Сюжеты: Екатеринбург
Как сообщает Е1, в тушении огня принимали участие 3 единицы техники и 8 спасателей. Ликвидация огня произведена своевременно, так как пламя, по словам очевидцев, начало перекидываться на другие гаражи.
Хозяин гаража на месте инцидента не присутствовал. Причины взрыва и пожара установят эксперты.
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Фото: Е1
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