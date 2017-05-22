Сбежавший из тюрьмы опасный преступник может находиться на территории Свердловской области

Рудиковский Сергей Владимирович был осуждён на 24 года колонии , пишет 66.ru . Обстоятельства побега не раскрываются. Виновные будут привлечены к ответственности, сообщили в ГУ МВД по региону.

Есть данные, что мужчина может находиться в Екатеринбурге или Свердловской области. Об этом сообщают управления МВД других регионов. До ареста он проживал в Иркутской области. Любую информацию просят сообщать по телефонам 02 (102), в дежурную часть ГУФСИН 8 (351) 267-43-11 или в дежурную часть СИЗО №1 8 (351) 264-85-87.