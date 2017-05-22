Сообщение о минировании вокзала в Нижнем Тагиле проверяют спецслужбы (ФОТО)
22 мая 2017, 21:14ПроисшествияАлександра Логинова
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Вечером 22 мая в Нижнем Тагиле оцеплена территория у железнодорожного вокзала: специалисты проверяют информацию о минировании здания.
Сюжеты: Нижний Тагил
Об этом в редакцию TagilCity.ru сообщила тагильчанка.
Маршрутки не пускают на привокзальную площадь, все останавливаются на проспекте Строителей, у продуктового магазина рассказал очевидец.
Судя по изображению городских камер, территория оцеплена полицией. В здании проводится проверка. На месте дежурят несколько машин скорой помощи и спасатели.
Официальная информация о произошедшем будет известна позднее.
Напомним, осенью 2015 года ложный вызов о минировании вокзала совершил 22-летний житель. Он был оперативно выявлен, в качестве наказания ему назначены 480 часов общественных работ и 20 тысяч рублей штрафа.
UPD: В 21:50 движение транспорта было открыто.
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© Александра Постоногова, TagilCity.ru
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