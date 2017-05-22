Сообщение о минировании вокзала в Нижнем Тагиле проверяют спецслужбы (ФОТО)

Об этом в редакцию TagilCity.ru сообщила тагильчанка.

Маршрутки не пускают на привокзальную площадь, все останавливаются на проспекте Строителей, у продуктового магазина рассказал очевидец.

Судя по изображению городских камер, территория оцеплена полицией. В здании проводится проверка. На месте дежурят несколько машин скорой помощи и спасатели.

Официальная информация о произошедшем будет известна позднее.

UPD: В 21:50 движение транспорта было открыто.